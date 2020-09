Tegnell er glad for, at Sverige ikke gjorde som Danmark

Han efterlyser vurderinger af proportionalitet i tiltagenes betydning for det øvrige samfund.

»Det er meget uforudsigeligt, og jeg har virkelig ondt af dem, der driver restaurant eller værtshus. Det er svært at se, hvad det videnskabelige grundlag er for, at man nu skal gå hjem klokken 22«, siger han.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S). På et pressemøde i fredags besvarede Mette Frederiksen et spørgsmål om, hvorvidt den svenske strategi kan vise sig at have været mere langsigtet bæredygtig end den danske:

»Jeg har det på samme måde med sammenligninger med andre lande, inklusive nabolande, som jeg har haft det hele tiden. Det er ikke en konkurrencesituation. Vi kommer ikke til at gå ind i diskussioner om andre landes strategier«.

Statsministeren slog også fast, at det var »rigtigt at bruge den store hammer i foråret for at få smitten ned og få styr på situationen«, men tilføjede:

»Vi har også sagt hele vejen igennem, at vi ikke kan holde et samfund lukket i hverken halve eller hele år. Det har ikke været vores intention, det ville ikke være det rigtige at gøre, og konsekvensen af det vil overgå den pris, man kunne vinde ved at gøre det«.