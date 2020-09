Venstre-borgmester: Støjberg har lavet et »dumt indspark« på en »falsk præmis«

Efter at flere medlemmer af Venstre har taget afstand fra Inger Støjbergs (V) syn på debatten om sexisme, går også en partiets mest prominente borgmestre nu i rette med næstformanden.

I et opslag på Facebook har næstformand Inger Støjberg skrevet, at det er ved at »gå helt over gevind med al den MeToo og sexisme-snak«. Men det er et »dumt indspark«, siger partifællen Cecilia Lonning-Skovgaard, der er beskæftigelsesborgmester i Københavns Kommune. Hun mener, at de kvinder, der står frem med sager om krænkelser, har rejst en »ekstrem vigtig og følsom debat«, som »vi skylder at tage utrolig alvorligt«.

Og det gør Inger Støjberg altså ikke i Lonning-Skovgaards øjne.