35-årig, der lå ulovligt fastspændt i næsten et døgn, skaber nyt erstatningsniveau

Psykisk syge patienter, der er blevet ulovligt bæltefikseret på en psykiatrisk afdeling, har nu udsigt til at få betydeligt større erstatning, hvis de vælger at gå i retten med krav om erstatning.

Det er en konsekvens af, at Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg i en ny dom har fastslået, at Danmark med en 23 timer lang bæltefiksering har overtrådt forbuddet mod umenneskelig behandling. Samtidig lagde domstolen et niveau for erstatning, der ligger betydeligt højere end det, der er kendt i Danmark.

Med dommen i Strasbourg fik en 35-årig patient tilkendt 10.000 euro, svarende til 74.000 kr., i erstatning, fordi han var ulovligt bæltefikseret gennem det meste af et døgn. Samlet varede hans bæltefiksering 23 timer.