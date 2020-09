Overblik: Nordea har flere sager om hvidvask

FOR ABONNENTER

Siden 2015 har SØIK (også kaldet bagmandspolitiet) efterforsket Nordea for hvidvask og har ransaget bankens hovedkvarter to gange, i henholdsvis 2017 og 2019. Sagen handler om 13 kunder i dens særlige International Branch i bankens Vesterport-afdeling i København.

Politiken afslørede i 2013, hvordan selskaber via russiske og ukrainske mellemmænd sendte store beløb via Nordea videre til anonyme selskaber i skattely. De lovpligtige hvidvaskundersøgelser overlod Nordea til mellemmændene, uden at Nordea selv undersøgte transaktionerne nærmere, lød forklaringen fra banken. Nordea lukkede afdelingen i 2014, og Finanstilsynet anmeldte banken til SØIK efter en inspektion i 2015. Sagen er stadig under efterforskning.

Med Panama Papers afslørede Politiken og DR i 2016, at Nordea var blandt de banker verden over, som brugte advokatfirmaet Mossack Fonseca i Panama mest – bankens afdeling for særlig velhavende kunder i Luxembourg købte skuffeselskaber i bundter for at have dem klar til kunder, som havde brug for at skjule penge. Nordea solgte i 2018 den såkaldte private banking-afdeling i Luxembourg til den schweiziske bank UBS.