Borgmester tjente 11 millioner på 'heldige' boligkøb: Nu går ombudsmanden ind i sagen

Sagen om Frederiksbergs borgmester Simon Aggesens boligkøb får nu Folketingets Ombudsmand til at gå ind i sagen. I et brev til Frederiksberg Kommune, som Politiken er i besiddelse af, beder Ombudsmanden om en udtalelse og en »kopi af sagens akter, herunder kommunens interne korrespondance om sagen«.

I løbet af de seneste uger har Ekstra Bladet afdækket, hvordan borgmester Simon Aggesen i løbet af perioden 2016 til 2020 har tjent et omkring 11 millioner kroner på en opsigtsvækkende bolighandel. Kort fortalt købte Simon Aggesen en lejlighed med en størrelse på 460 kvadratmeter på Frederiksberg Allé fra Dansk Bibelskole, som han siden fik lov at splitte op i to lejligheder, der kunne sælges for 14,5 og 11,1 millioner kroner.

Der er ikke afdækket nogen ulovligheder. Men sagen vækker opsigt, fordi Simon Aggesen gentagne gange har sagt, at Frederiksberg skal være en by for alle og talt om et opgør med kortsigtet spekulation på boligmarkedet.