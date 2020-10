JP/Politikens Hus tjener penge på Madam Sofia. Hun solgte sex for at afbetale gæld på 30.000 euro

Kvinden på billedet er med stor sandsynlighed Madam Sofia. Der er et præcist sammenfald mellem telefonnumrene i annoncen, og det nummer Politiken er kommet i besiddelse af. Hun ligner også den kvinde, som Center mod Menneskehandels ansatte har mødt. Men kvinderne tager sig ofte forskelligt ud på annoncerne og i virkeligheden, og ofte reklamerer bagmændene med falske billeder i annoncerne. Billedet her på siden er stadig i annoncen, selv om Madam Sofia er blevet fængslet. Så det er ikke helt sikkert, at det er hende på billedet. Dog er det sikkert, at hun blev anholdt i et hus, der annoncerer i EscortGuide.dk som ejes af JP/Politikens Hus og drives af Ekstra Bladet.