Anden halvleg: Hvem tør kaste den første mundble

Ikke for at blære mig, men jeg går altså i samme fitnesscenter som Søren Brostrøm og hende den nævenyttige, der optog ham på video til den der mindst lige så nævenyttige avis, fordi han ikke sprittede af.

Ikke for at blære mig, men i centret på Nygårdsvej på Østerbro har jeg også trænet side om side med førende socialdemokrater som Helle Thorning-Schmidt og Jens Kramer Mikkelsen. Og så har jeg svedt til spinning med Stein Bagger, som senere fik en fængselsdom for at tørre ting af. På andre.

Ikke for at blære mig. Men når jeg har været på en maskine, bruger jeg altid køkkenrullen. Jeg går med maske i centret og er holdt op med at lave ’saven’ med de andre mænds håndklæde ude i badet. Det er den øvelse, hvor man skræver hen over badelagenet og så ellers trækker frem og tilbage for få tørret understellet effektivt.