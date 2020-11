Mette Frederiksen: »Jeg mener, jeg gør det rette«

Statsminister Mette Frederiksen (S) fastholder, at hun og regeringen ikke var bekendt med den manglende lovhjemmel til at beslutte, at alle mink i Danmark skulle aflives. Det sagde hun torsdag, da hun foran Amalienborg præsenterede Rasmus Prehn (S) som ny fødevareminister og Socialdemokratiets gruppeformand, Flemming Møller Mortensen, som ny udviklingsminister, efter at den nu tidligere fødevareminister Mogens Jensen (S) trak sig efter fejl i ministeriet i minksagen.

Foran Amalienborg ville flere journalister elleres have svar på, hvorvidt de fejl, der er begået, også skal have konsekvenser for andre ministre.

»Redegørelsen viser, at der er begået en række fejl. Den viser også, at vi i regeringen ikke var bekendt med den manglende lovhjemmel, da vi traf beslutningen. Det har vi sagt hele vejen igennem. Jeg håber på respekt for, at personalespørgsmål derudover ikke er noget, jeg står her og diskuterer på slotspladsen«, svarede Mette Frederiksen, selv om det af redegørelsen for forløbet i sagen fremgår, at seks ministre allerede kendte til den manglende lovhjemmel, inden Mette Frederiksen havde forkyndt ordren på sit pressemøde.

Ikke gamble med folkesundheden

Hvorfor satte du dig ikke i spidsen for at stoppe det lovbrud, du selv havde sat i gang?

»Jeg mener, at jeg gør det rette, da jeg blive bekendt med, at der ikke er den lovhjemmel, der skal til. Da oversender jeg et brev til Folketingets formand for at sikre, at den lovhjemmel kan komme på plads«.

Jeg vil gerne anholde det, der ligger i spørgsmålet: At det stoppes, at minkene skal aflives. Det er jeg simpelthen ikke enig i Mette Frederiksen, statsminister (S)

Men hvorfor stoppede du ikke den aflivning af mink, som var i gang? Det kunne du jo have gjort, hvis du ville.

»Der er to ting, jeg gerne vil sige til det. For det første har jeg en klar forventning om, at når man i et ministerium bliver bekendt med, at der ikke er den lovhjemmel, der skal til, så reagerer man på det. Det har jeg også sagt ved tidligere lejligheder. Men jeg vil gerne anholde det, der ligger i spørgsmålet: At det stoppes, at minkene skal aflives. Det er jeg simpelthen ikke enig i. Jeg bliver nødt til at sige nu, at vi skal passe på med, at vi ikke gambler med danskernes sundhed. Vi skal passe på med, at vi ikke gambler med folkesundhed. Og vi skal passe på, at vi ikke risikerer at underminere en fremtidig vaccine«.

Så man skal fortsætte med en aflivning, til trods for at det er ulovligt?

»Nej, det var ikke det, jeg sagde. Jeg anholder det, jeg synes går igen i nogle af de spørgsmål, vi modtager, nemlig: Er det ikke nærmest ligegyldigt, om de her mink aflives eller ej? Og det er det ikke. Det kan simpelthen ikke nytte noget«.

Tidsplan giver mening

Tidligere på dagen holdt statsministeren tale for Horesta, brancheorganisationen for hotel-, restaurant- og turisterhvervet, hvor flere medier spurgte, hvorfor hun først blev oplyst om den manglende lovhjemmel 8. november, når Statsministeriet blev oplyst 7. november.

»Som jeg forstår det, så indgår der en besked til Statsministeriet, hvor Statsministeriet så gør det pågældende ansvarlige ministerium opmærksom på, at man skal tage kontakt til Folketingets partier og i øvrigt udarbejde en notits om den manglende lovhjemmel. Det lyder for mig som en rigtig reaktion, at man instinktivt tænker, at det her skal Folketinget have at vide. Det er så det arbejde, der går i gang«, svarede hun.