27.000 gymnasieelever er ikke i tvivl: Aflys eksaminerne!

»Det har været et år, hvor vi er blevet kastet frem og tilbage mellem skolen og hjemmeundervisningen«.

Sådan forklarer 18-årige Rosa Amalie Leibowitz Reffstrup hendes oplevelse af de to seneste nedlukninger af danske ungdomsuddannelser. Hun går selv i 3.G på Frederiksberg Gymnasium.

Hun er bange for, at hun og hendes gymnasiekammerater ikke har lært tilstrækkeligt for at kunne bestå den afgangseksamen, som lurer lige rundt om hjørnet, for som hun siger: