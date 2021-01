Virolog om øget risikoniveau: Vi er deroppe, hvor der ikke er plads til flere skvulp i badekarret

I lyset af de nuværende tal for smitte og indlæggelser kombineret med truslen fra den britiske variant af coronavirusset kommer det ikke bag på virolog Allan Randrup Thomsen, at myndighederne nu hæver risikoniveauet til niveau 5 – det højeste niveau.

»Vi er altså deroppe, hvor vi ikke kan tåle flere skvulp i badekarret«, siger Allan Randrup Thomsen, der er professor i eksperimentel virologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Statsminister Mette Frederiksen indledte sit pressemøde tirsdag eftermiddag med at slå fast, at situationen nu er så alvorlig, at myndighederne for første gang hæver risikoniveauet til det højeste niveau 5.