Dræbt på botilbud var alene på vagt i hus med vred beboer

Da en 29-årig mandlig medarbejder på Opholdsstedet Ørbækskilde i Fårevejle blev stukket ihjel af en 19-årig beboer 30. december, var han alene på vagt på afdelingen på Riisvej, hvor beboeren boede.

Det fremgår af en redegørelse, som Ritzau har fået aktindsigt i.

Redegørelsen sendte Ørbækskilde søndag til Socialtilsyn Øst. I den fremgår det, at Arbejdstilsynet dagen efter drabet gav to strakspåbud til botilbuddet. Det ene handler om alenearbejde.

»Virksomheden påbydes at sikre, at alenearbejde med beboere med kendt udadreagerende adfærd på Ørbækskilde planlægges, tilrettelægges og udføres således, at risikoen for vold imødegås«.

»Kan faren ikke imødegås, må den ansatte ikke arbejde alene«, fremgår det.

Det andet strakspåbud handler om beboeres adgang til ting, der kan bruges som våben.

»Virksomheden påbydes at sikre, at arbejdet på Ørbækskilde planlægges, tilrettelægges og udføres således, at faren for vold og trusler om vold i forbindelse med beboernes adgang til virksomhedens knive og andre genstande, der kan bruges som våben, imødegås«.

Begge påbud implementerer botilbuddet straks, lyder det i redegørelsen.

Ørbækskilde huser voksne fra 18 år. De har typisk diagnoser som for eksempel personlighedsforstyrrelse, bipolar lidelse og skizofreni. Der er to afdelinger, der ligger med en afstand på tre-fem minutters kørsel i bil.

Den 30. december var den 29-årige medarbejder på den ene afdeling, hvor den 19-årige beboer var. På den anden afdeling var en anden ansat.

Klokken 14.15 - omkring en time før drabet - ringede den 19-årige beboer til den ansatte på den anden afdeling. Den unge beboer var vred, råbte højt og væltede ting.

Ringede til kollega kort før drabet

Den ansatte ringede så til den 29-årige ansatte på afdelingen med den 19-årige. Den 29-årige fortalte dog, at der var ro igen, og at han ikke vurderede, at det var nødvendigt, at den anden medarbejder kom forbi.

Det fremgår af redegørelsen, at den 19-årige beboers adfærd var inden for hans normalområde.

Cirka 30-40 minutter senere var det dog gået helt galt. Den ansatte på afdelingen med den 19-årige var blevet stukket flere gange med en kniv, og hans liv stod ikke til at redde.

Af redegørelsen fremgår det også, at den 19-årige drabssigtede havde gode og rolige dage op til drabet, og kort før hans vredesudbrud blev han vurderet som »i godt humør«.

Susanne Kaufmann, bestyrelsesformand for Ørbækskilde, udtalte mandag, at de indgående undersøger, om institutionen kunne have gjort noget anderledes, som kunne have forhindret den tragiske forbrydelse.

»Foreløbig tyder alt dog på, at det er en akut opstået situation, som vi ikke kunne forudse og som uden varsel udviklede sig fatalt«, lød det i en pressemeddelelse.

Den 19-årige sigtede for knivoverfaldet er varetægtsfængslet i surrogat.

ritzau