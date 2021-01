Hundredtusinder af 'forsvundne' gråænder bekymrer fuglefolk og jægere

Den omdiskuterede praksis med opdræt og udsætning af over en million fugle årligt som jagtbytte – fasaner, gråænder og agerhøns – er igen kommet i søgelyset. For det viser sig, at der udsættes mindst fem gange så mange gråænder, som det fremgår af de officielle tal, nemlig et pænt stykke over 300.000 i modsætning til de godt 60.000 gråænder, som i 2019 blev indberettet som udsatte.

Det får Dansk Ornitologisk Forenings formand, Egon Østergaard, til at kræve et stop for udsætning af gråænder. Som medlem af Vildtforvaltningsrådet, som rådgiver miljøministeren, var han i 2017 selv med til at indstille til ministeren, at antallet af udsatte fugle skulle registreres.

»Det var for at få en viden om antallet, men langt hen ad vejen handler det også om sporbarhed, altså at man kan spore de her fugle blandt andet i forhold til fugleinfluenza«, siger Egon Østergaard.

Danmark er ligesom flere af nabolandene for øjeblikket ramt af den stærkt smitsomme fugleinfluenza H5N8. Den har også ramt nogle fjerkræbesætninger, hvilket har betydet et stop for eksporten af fjerkræ og æg til lande uden for EU.