Laveste antal asylansøgere i årtier: Coronakrisen får flygtninge til at blive væk

Coronakrisen har ikke kun sat en effektiv stopper for turister og forretningsfolks muligheder for at rejse på tværs af lande og kontinenter. Den har samtidig fået antallet af asylansøgere i Danmark til at falde til et historisk lavt niveau.

Ikke siden 1998 har færre mennesker krydset grænsen og bedt om beskyttelse, viser nye tal fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. Sidste år drejede det sig om 1.547 asylansøgere, eller godt 4 mennesker om dagen, hvilket er et fald på næsten 60 procent sammenlignet med 2019.

Det er ikke mere end godt 5 år siden, at der gik syriske flygtninge på de danske motorveje under den store europæiske flygtningekrise, hvor over 21.300 mennesker søgte om asyl i Danmark. Men i dag hører det nærmest til undtagelsen, selv om asylmyndighederne som udgangspunkt ikke kan afvise asylansøgere ved grænsen.