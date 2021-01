Venstre-top vil drøfte retsordførerskab med Støjberg, men hun nægter at mødes

Der er tilsyneladende iskold luft mellem Inger Støjberg og Venstres ledelse på Christiansborg.

Gruppeformand Karsten Lauritzen (V) siger til Politiken, at han selv og partiformand Jakob Ellemann-Jensen har forsøgt at indlede en dialog med Inger Støjberg om Støjbergs fremtid i partiet, efter at hun for nylig blev afsat som næstformand. Konkret har de to topfolk i Venstre villet diskutere Inger Støjbergs retsordførerskab med hende.

Men Støjberg har blankt afvist at mødes med partiformanden og gruppeformanden, lyder det nu.

»Vi ville i dag (torsdag, red.) på vores gruppebestyrelsesmøde have drøftet sammenhængen mellem Ingers retsordførerskab og det at skulle for en rigsret, og om de to ting lader sig gøre. Jeg kan også forstå, at Ingers egen kredsformand har været ude og tale om det«, siger Karsten Lauritzen og uddyber: