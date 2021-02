Professorer giver et bud: Derfor bliver de så sure i Forsvaret, når Trine Bramsen kalder ham her for »styrelseschef«

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) er endt i et mindre stormvejr efter et omdiskuteret interview med Ritzau, som løb helt af sporet. Trine Bramsen er i dag for anden gang blevet indkaldt i samråd for at redegøre for det kuldsejlede interview og for at forklare sine udtalelser i flere andre følgende interview.

Blandt andet er det, som beskrevet i Berlingske fredag, faldet en del ansatte i Forsvaret for brystet, at Trine Bramsen ved flere lejligheder har betegnet den nytiltrådte forsvarschef Flemming Lentfer som »en styrelseschef« på linje med andre chefer i den offentlige forvaltning. Over for Berlingske giver en række anonyme og navngivne militærfolk udtryk for, at Trine Bramsen med sine udtalelser devaluerer forsvarschefens autoritet.