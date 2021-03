Alka vil kapre forsikringskunder med billige mobilprodukter

Tirsdag tilbyder Alka et af landets billigste mobilabonnementer. Det er kun første etape af selskabets offensiv på et mobilmarked, der ifølge Alka er så usundt, at det kan bruges til at kapre nye forsikringskunder. Eksperterne uenige om strategiens holdbarhed.