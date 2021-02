Fakta: Her er den norske model, et flertal drømmer om at indføre på de danske skoler

Fakta

De norske skolers »samfundsrolle«

I Norge har man defineret folkeskolernes »samfundsrolle« således:

»Skolerne spiller en afgørende rolle for børnenes læring, omsorg og udvikling. Børn og unge har pligt og ret til læring i grundskolen (…) Både FN’s Børnekonvention, Grundloven og forskrifterne på uddannelsesområdet anerkender betydningen af skolen som en arena for børns læring, mestring og trivsel. Skolen er desuden væsentligt for samfundets struktur, idet de gør det muligt for forældre forsat at arbejde. Ansatte på skolen har derfor en central rolle i at tage sig af eleverne også under en pandemi. Udbruddet kan vare længe, afhængigt af hvilke smittebegrænsende tiltag som iværksættes i samfundet generelt. Det har derfor stor betydning, at et barn kan gå i skole i perioden, udbruddet står på«.

Kilde: Utdanningsdirektoratet

