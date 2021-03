Stort coronaudbrud lukker københavnsk skole ned

Mens den hårdt prøvede befolkning kunne glæde sig over åbnede butikker og en gradvis genåbning af samfundet fra morgenstunden mandag, var der anderledes nedslående nyheder for elever og lærere i det københavnske skolevæsen, nærmere bestemt på Nørre Fælled Skole på Ydre Østerbro.

Her har et nyt udbrud af corona ført til hjemsendelsen af alle elever på skolen, der ligger på grænsen til Nørrebro og et stykke vej fra det københavnske Nordvest-kvarter, hvor sundhedsmyndighederne forleden konstaterede et udbrud med den meget smitsomme sydafrikanske variant.

Umiddelbart er der dog ikke grund til at tro, at smitteudbruddene har noget med hinanden at gøre, lyder den foreløbige melding fra Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune. Det er primært lærerne på skolen, der er smittede med corona, men også et par af eleverne har fået den lumske virus.

Centerchef i børne- og ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune, Birgitte Lund Flansmose, oplyser følgende: