Danmark får endnu et grønt parti: »Vi har analyseret os frem til, hvad problemet er, og vi ved, hvordan vi løser det«

Momentums politiske bæredygtighed

Efterhånden har klimabevidste vælgere så mange forskellige steder at gå hen i dansk politik, at partierne risikerer at udslette hinanden. Sådan lyder vurderingen fra Politikens politiske redaktør Anders Bæksgaard, der gør sig følgende tre overvejelser om det nye grønne parti Momentum med Theresa Scavenius som frontfigur:

1. »Kannibaliseringen på den grønne venstrefløj er tiltagende, og Alternativet og Frie Grønne skal hurtigt finde en måde at håndtere den bølge, Scavenius kan skabe. Der svært at se for sig, at der findes mere end en vinder af det trekantsdrama, som de tre klima-partier befinder sig i frem mod valget«.

2. »Skrækscenariet for ikke bare Momentum, Alternativet, Frie Grønne og vel også Mette Frederiksen er, at alle ender under spærregrænsen med stort stemmespild til følge. Ikke at statsministeren skal ligge søvnløs af den grund, men det vil udligne en del af den store forskel mellem rød og blå«.

3. »Faren for Momentum er, at de foreløbige signaler mest af alt ligner klima-utopier. Rationeringsmærker på klimabelastende produkter og et de fakto lukket landbrugsdanmark som vi kender det, virker mildt sagt som den form for policy, der er lettere at skrive ned på papir end at føre ud i praksis«.

