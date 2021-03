Det er ikke sjovt at blive udråbt som hende, der henter kriminelle hjem til Danmark

Da Morten Østergaard sad på din plads, truede han med at vælte regeringen, hvis et af de danske børn i Syrien døde. Er det også den linje, du lægger i den her sag?

»Jeg kan ikke kommentere på, hvad der er foregået på et internt fortroligt møde, som jeg ikke kender referatet af. Men jeg synes, at Erna Solberg, den norske statsminister, som sagde, at hun heller ikke ønskede nogle af de her mennesker hjem, men fordi at hun ikke moralsk ville kunne have siddende på sig, hvis der skete noget med de norske børn i Syrien, alligevel har taget et barn og en mor hjem. Sådan må man forvente, at også den danske statsminister har det«.

Hvordan vil du have det, hvis et af de danske børn i Syrien dør?