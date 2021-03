Uret tikker for de danske børn i Syrien: De er i livsfare og skal hjem - med deres mødre, lyder det fra Red Barnet

Hjemrejse med eller uden mor?

Det er spørgsmålet i de her dage.

I et lækket notat, som Politiken kender indholdet af, fremgår det, at regeringen ønsker at nedsætte en task force, der skal undersøge mulighederne for at hente de danske børn i de syriske fangelejre al-Hol og al-Roj hjem til Danmark uden deres mødre.

Men det er ikke den rigtige model, hvis man spørger Red Barnets generalsekretær Johanne Schmidt-Nielsen.

»Hvis taskforcen er et udtryk for, at der endelig sker noget, så er det rigtig godt. Men det er vores klokkeklare anbefaling at hente børnene hjem sammen med deres primære omsorgsperson, som i det her tilfælde er deres mødre«, siger hun.