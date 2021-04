Genåbning bremses af mangel på kokke og tjenere

Hvis serveringen på den genåbnede restaurant eller café tager lidt længere tid end før coronakrisen, kan en af forklaringerne være, at der mangler tjenere og kokke. For selv om hotel- og restaurationsbranchen måtte sige farvel til næsten hver tredje ansatte under krisen, viser de nyeste tal, at mere end hver fjerde virksomhed forgæves har søgt at rekruttere medarbejdere. Det koster tabt omsætning, og det koster tabt samfundsøkonomisk vækst.

Mangel på arbejdskraft bliver et endnu større problem, når de nuværende restriktioner på åbningstiderne og de pladskrævende coronakrav til indretning afvikles eller lempes i de kommende uger. Foreløbig er branchen kastebold i politiske forhandlinger og meget afhængig af, at der kommer løsninger før sommerens højsæson. Hjælpepakkerne udløber, og selv om regeringen har lovet en nænsom udfasning, vil mange få svært ved at betale udskudt skat og moms til efteråret, hvis de ikke tjener penge hen over sommeren.

Danmarks Statistiks tal viser, at hotel- og restaurationsbranchen mistede 29 procent af de ansatte i perioden fra februar 2020 til februar i år, som er det seneste tal. Det var det største tab i de 19 grupperinger, der måles af Danmarks Statistik, og det handler om knap 33.000 medarbejdere. Kun kultur og fritid var i nærheden med et fald på 19 procent i beskæftigelsen. I bygge- og anlæg var beskæftigelsen fire procent højere end i februar 2020, sidste måned før coronakrisen.

Trods det store fald i beskæftigelsen melder hotel- og restaurationsbranchen om store problemer med at ansætte nye medarbejdere. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) måler den forgæves rekrutteringsrate i brancherne, i alt og opdelt på ubesatte stillinger og stillinger, der er besat med en anden profil end den, som virksomheden efterspurgte. I hotel- og restaurationsbranchen siger 27 procent af virksomhederne, at de i marts har rekrutteret forgæves eller måttet vælge en person med en anden profil.

Over halvdelen af de forgæves rekrutteringer endte med, at stillingerne ikke blev besat. Det kan måske overraske i betragtning af det store fald i beskæftigelsen i branchen, men den nærliggende forklaring er, at for få ledige har de kvalifikationer, der efterspørges. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har spurgt virksomhederne, hvilke kvalifikationer de måtte give køb på, da de ansatte en person med en anden profil end den, de søgte.