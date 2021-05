Kinesisk talentjagt i Danmark bekymrer politiker: »Kina har selvfølgelig en iskold strategi bag det her«

Regeringen vil gerne udtale sig om Kinas rekruttering af forskere i USA, men den bliver ordknap, når det handler om Danmark. Det står klart, efter at Politiken gennem to uger har forsøgt at få regeringen til at forholde sig til Kinas rekruttering af vindmølleforskere på dansk grund. Indtil videre uden held.

Søndag afslørede Politiken, at Kina i årevis har rekrutteret forskere i Danmark gennem programmet 1.000 Talenter, som er genstand for en omfattende FBI-efterforskning. I USA er flere forskere blevet dømt for industrispionage eller for ikke at have oplyst om deres tilhørsforhold til Kina under programmet.

Sagerne i USA er alvorlige, skriver forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) i en mail til Politiken.

»Jeg tager sagen, og de oplysninger, vi har fået, meget alvorligt. Eksemplerne fra USA giver anledning til overvejelser om, i hvilket omfang noget lignende foregår herhjemme. Det skal der ikke herske tvivl om. Men jeg må også understrege, at tilknytning til et talentprogram ikke i sig selv er problematisk«, skriver ministeren.