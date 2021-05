Markant fald i antallet af influenzaramte

Sprit og afstand er til for at holde coronaen for døren, men har samtidig forhindret influenzasmitte verden over.

I USA har sæsonen 2020/2021 medført omkring 600 influenza-relaterede dødsfald. Til sammenligning anslår Centers for Disease Control and Prevention omkring 22.000 dødsfald sidste sæson og 34.000 forrige sæson.

Influenzasæsonen herhjemme strækker sig fra start-oktober til midt-maj, og nu hvor sæsonen lakker mod enden, er konklusionen ligeledes, at det blev en sæson stort set blottet for smitte.

Siden uge 40 i oktober sidste år er 62.325 danskere, der har været til behandling eller undersøgelse på sygehuset, blevet undersøgt for influenza. Af dem var 40 smittet med influenza, viser tal fra SSI.