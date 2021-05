Dansk Erhverv: Forlæng tidsrum mellem vaccinestikkene

Erhvervsorganisationen Dansk Erhverv vil have Danmark til at følge Norge og Finland og ændre tidsrummet mellem vaccinestikkene, så langt flere får første stik.

Med en ændring til 12 uger mellem stikkene vil de yngre på mellem 16 år og 44 år kunne blive vaccineret hele 4-5 uger tidligere, vurderer organisationen på baggrund af de norske erfaringer og data. Samtidig skal blot ét vaccinestik give adgang til coronapas – dog først efter tre uger.

»Hvis vi vælger at gøre som Norge og Finland, vil vi kunne have vaccineret hele den voksne befolkning med første stik allerede omkring uge 29«, siger cheføkonom i organisationen, Tore Stramer. Ifølge den seneste danske vaccineplan er myndighederne færdige med at vaccinere alle i slutningen af august. Men fremskrivningen har været kritiseret af analytikere for at være for optimistisk.

En sådan beslutning vil i Dansk Erhvervs analyse kunne kompensere for, at Danmark mister fire uger i vaccinationsudrulningen efter mandag at have droppet Johnson & Johnsons vaccine.

»Helt lavpraktisk betyder det, at mange får opbygget immunitet mod covid, får større frihed, færre bekymringer, og at vi hurtigere får grønne vaccinepas og en friere hverdag, hvor vi ikke skal testes hver tredje dag«, siger han.