Formodet bagmand slipper af krogen i udbyttesag og svarer med kæmpe millionkrav til Danmark

Den største fisk er ved at slippe af Skattestyrelsens krog i sagen om formodet svindel med udbytteskat for 12,7 milliarder kroner. Den mistænkte hovedmand i sagen, Sanjay Shah, og de mere end 8 milliarder kroner, han selv erkender at have modtaget fra Skat i Danmark, er foreløbig ude af den gigantiske erstatningssag i London mod flere end 100 sagsøgte personer og selskaber.

27. april besluttede High Court at afvise hele sagen. Den kan ikke gennemføres ved engelske domstole, fordi den handler om at inddrive skat for en dansk myndighed, og det forhindrer en 300 år gammel regel i engelsk ret, the revenue rule, lød dommen.

På et maratonmøde i London torsdag bad Skattestyrelsen om lov til at appellere den afgørelse. Men dommer Andrew Baker ville kun tillade Skattestyrelsen at appellere dommen, for så vidt angår den del af de sagsøgte, som er omfattet af to europæiske konventioner, som handler om, hvem der har ret til at føre sager hvor.

Blandt de sagsøgte, som ikke er omfattet af konventionerne, og som derfor ikke bliver en del af erstatningssagen i London, selv hvis Skattestyrelsen vinder appelsagen, er den formodede hovedmand, Sanjay Shah, britisk statsborger med bopæl i Dubai.

Med ham forsvinder også hovedparten af de værdier for op mod 3,5 milliarder kroner, som Skattestyrelsen har fået indefrosset, og som skulle udgøre erstatning til den danske statskasse, hvis Danmark endte med at vinde sagen.