Hans Egede er i dag en af dansk histories mest omdiskuterede personer. Men han tog faktisk ikke til Grønland for at kristne inuitterne

Da Hans Egede vendte tilbage til Danmark i 1736 efter at have overladt missionsarbejdet til sønnen Poul, var han tydeligt nok kørt træt. Men han lå ikke på den lade side og fik oprettet et seminarium, der skulle forberede missionærer og præster til arbejdet på Grønland. Hans Egede (1686-1718) er malet af en ukendt norsk kunstner. Foto: The Granger Collection/Ritzau Scanpix