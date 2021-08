Bundlinjen: Mærsk scorer milliarder på coronakrisen

Topchefen i A. P. Møller – Mærsk, Søren Skou, var en af de ganske få erhvervsledere, som i skæbnemåneden marts sidste år kom med et forholdsvis optimistisk bud på de økonomiske konsekvenser af coronakrisen for hans egen virksomhed. Det lå bestemt ikke i kortene, for det var ventet, at containerfart ville blive et af de første ofre for en brat opbremsning i verdenshandelen.

Det modsatte er sket. Mærsk scorer jackpot på coronakrisen. I den forløbne uge opjusterede A. P. Møller – Mærsk forventningerne til dette års resultat til mellem 18 og 19,5 milliarder dollars (cirka 113-122 milliarder kroner). I andet kvartal tjente selskabet 5,1 milliarder dollars (32 milliarder kroner) og oplyste, at tredje kvartal ser endnu bedre ud. Det er en dramatisk udvikling i forhold til de mange år, hvor det var utroligt svært at tjene penge på at flytte containere.