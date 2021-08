Fire lande håndterer udfordringen med de afghanske ansatte vidt forskelligt

Spørgsmålet om vores ansvar overfor de afghanere, der har bistået danske styrker i krigen, bliver mere og mere presserende, i takt med at de vestlige NATO-styrker trækker sig ud af Afghanistan.

Imens den danske regering er i færd med at foretage en kovending i spørgsmålet om, hvorvidt Danmark skal give asyl til danske tolke, har flere af vores allierede allerede indført hasteregler for de mennesker, der, på grund af deres arbejde, risikerer at blive udsat for livsfare, når Nato-styrkerne forlader landet.

Men sagen deler befolkningerne i mange af koalitionens lande.