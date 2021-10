Bundlinjen: Euforisk stemning har grebet dansk økonomi

Det går forrygende i dansk økonomi. De nyeste nøgletal viser, at der er mange gode grunde til, at Danmark beundres internationalt. Vi er et af de lande, måske det land i verden, der er kommet hurtigst og bedst ud af coronakrisen. Arbejdsløsheden er i bund, den økonomiske vækst er i top, og for få uger siden blev restriktionerne ophævet, så danskerne nu på hjemmebane har samme personlige frihed som før coronakrisen.

Det går så godt, at stemningen er euforisk. Få har øje for trusler mod opsvinget i dansk økonomi. Ja, mangel på arbejdskraft sætter dagsordenen i den aktuelle debat, men udgangspunktet er, at det er et kronisk problem, hvis der ikke gøres noget. Den optimistiske forudsætning er, at opsvinget er kommet for at blive i rigtig mange år, i hvert fald en vækst i nærheden af niveauet før coronakrisen. Det er alle bestemt ikke enige i. Hverken i Danmark eller i udlandet.