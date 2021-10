Magnus Heunickes nye coronatiltag møder blandede reaktioner

Det var med løftet pegefinger, at sundhedsminister Magnus Heunicke (S) fredag eftermiddag orienterede Folketingets partier om den aktuelle coronasituation. Smitten har været stigende den seneste tid, og det får nu regeringen til at skrue op for coronatiltag.

Inden for to uger skal private leverandører af lyntests etablere et setup med 100.000 daglige tests. Antallet af daglige PCR-tests øges fra 100.000 til 150.000. Samtidig øges indsatsen allerede i enkelte hovedstadskommuner, hvor smitten er høj, lyder det fra Styrelsen for Patientsikkerhed.