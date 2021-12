På politistationen i Bellahøj kommer flere ind, som har tænkt: Ej, det var sgu ikke i orden, det, der skete dengang

Klemt inde mellem en konstant summen af biler fra Hulgårdsvej og Borups Allé ligger Københavns Politis specialenhed for borgernær kriminalitet. En trekantet grusplads, høje hække og sort hegn indrammer den grå bygning.

På 1. sal finder man små afhøringslokaler og kontorer langs en hvid gang. Nogle døre står åbne. Fra et lokale løber en hund logrende ud af et lokale. Længere nede står døren åben til et lokale med en støvgrå sofa, et tykt gulvtæppe og to dekorative indrammede stock-fotos af blade, der hænger forskudt på væggen. En potteplante står i vindueskammen.