Professor i medieret om PET's og FE's besøg hos mediechefer: »Det lyder ikke til, at man har orienteret helt sagligt om gældende ret«

Lederne for en række store medier er blevet opsøgt af efterretningstjenesterne, der vil advare dem mod at viderebringe fortrolige oplysninger. Men tjenesterne har glemt at tage hensyn til menneskerettighedskonventionens regler for ytringsfrihed, vurderer ekspert.