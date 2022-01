Offensiv Mette Frederiksen vil ud af minksagens skygge

Statsminister Mette Frederiksen indledte på årets første dag den politiske sæson med en nytårstale, der forsøgte at omfavne noget nær alle vælgergrupper. De klassiske patosfyldte talestreger var skiftet ud med konkrete politiske løfter og forslag, der indikerer, at statsministeren har travlt med at få talt politik igen efter et år, hvor corona og minksag har overskygget og udskudt Frederiksens politiske projekt.

De røde vælgere fik klimaløfter om CO 2 -skat og grøn indenrigsflyvning i 2030. De blå vælgere og erhvervslivet fik løfte om lempeligere regler for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft. Og de offentligt ansatte – som Mette Frederiksen siden sommerens sygeplejerskestrejke har bøvlet med at kapre – fik løfter om mere tid og mindre bureaukrati startende med en frisættelse af alle landets kommunale folkeskoler, ældrepleje og daginstitutioner.