Frikommuner: Skal vi helst bruge tiden på at dokumentere eller på at pleje din mor?

Hvis et ældre menneske i Middelfart har brug for en badebænk, kan han eller hun uden videre få den udleveret.

Det lyder ikke just som en revolution, for hvem ville snyde sig til den slags hjælpemiddel, men i kommunen er det et af eksemplerne på, at man er i gang med at gøre op med unødige regler i ældreplejen. Tidligere skulle den ældre først have besøg i hjemmet af en terapeut, og så skulle der udfyldes et skema, før hjælpemidlet blev bevilget.