Efter en måned er otte-årig pige blevet genforenet med sin mor

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

En otte-årig pige er blevet genforenet med sin mor, efter at hun blev efterlyst 4. december. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi søndag eftermiddag.

I begyndelsen af december bad politiet offentligheden om hjælp til at finde såvel pigen som hendes far på 32 år.

Da han havde haft overvåget samvær med datteren, blev hun ikke afleveret til moren, som har den fulde forældremyndighed, blev det dengang oplyst.

Faren blev efterlyst for at have fjernet barnet fra den, der har forældremyndigheden, hvilket er en overtrædelse af straffeloven.

De to blev sidst set ved Hovedbiblioteket i Roskilde, lød det i den oprindelige efterlysning. Pigen havde en kaninbamse med sig.

Politiet mente, at barnet var tilbageholdt mod sin vilje, og man frygtede, at far og datter var på vej ud af landet.

I en besked på Twitter søndag meddeler politiet, at barnet er »hjemme i god behold hos sin mor igen«. Man ønsker ikke at frigive yderligere oplysninger.

ritzau