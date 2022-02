»Det var super ubehageligt«: Partileder råber Sieg Heil på bar

Alex Vanopslagh fik folk til at føle sig utrygge, da han med venner fra den borgerlige fløj råbte »Sieg Heil« på værtshus. Ekspert kalder det »højst upassende« med et tilråb, der »entydigt« er forbundet med nazisme. Vanopslagh havde »hovedet under armen«, erkender partilederen, der beklager.