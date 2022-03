Morten Messerschmidt: »Jeg synes, det er utidigt at misbruge en ulykkelig krig i Ukraine til at få danskerne med på mere EU«

DF’s formand har gjort sig til talsmand for et nej til at afskaffe Danmarks forsvarsforbehold. Hans vægtigste argument er, at en EU-hær ikke er så usandsynligt et fremtidsscenario.