Bekymrede borgere om gråt skum: »Det er en væsentlig reduktion af kvaliteten i at bo i København«

I Margretheholmens Havn har der de seneste dage ligget gråligt skum. By & Havn siger, at skummet er en naturlig reaktion på, at der bliver lagt sand til en dæmning, men vil nu arbejde på en løsning. Margretheholmens beboere er bekymrede for, hvad det næste bliver.