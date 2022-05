Vi må vente på svaret lidt endnu, men Søren Pape har en meget klar holdning til, om Claus Hjort skal have ophævet sin immunitet

Ifølge K-formanden har vi et stort problem, »hvis vi får et folketing, der mener, at jo mere hemmelige oplysninger, man har tilgængeligt, så kan man blive fredet af sine kolleger i Folketinget«.