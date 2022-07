Gul fagforening haler ind på Danmarks to største forbund

Det Faglige Hus haler kraftigt ind på 3F og HK i kampen om at hverve medlemmer. Formanden for den gule fagforening, Johnny Nim, vil nu gerne indlede en dialog om at blive en del af den etablerede fagbevægelse. Men de to store forbund vil i stedet skærpe kampen om lønmodtagerne.