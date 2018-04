»De tager det lige nu«: Sådan mistede Nørrebro et af sine sjældne træer Private beboere forsøgte at redde et gammelt platan-træ på Nørrebro fra fældning sidste sommer. I nabokommunen Frederiksberg må private ikke fælde træer på egen grund, hvis de er mere end 25 år gamle.

Den 21. juni gik motorsavene i gang med at skære i et gammelt platantræ i en baggård på Nørrebro.

Chokerede beboere så gartnere gå i gang med at save grenene af, så træet kunne fældes. De iværksatte en hurtig aktion, der skulle redde platanen. De tryglede ejerne om at skåne træet, tilbød at betale for at lade det stå og finansierede en udsættelse af fældningen, så mulighederne for at redde det kunne undersøges.

Men indsatsen var forgæves. En uges tid senere forsvandt det fra den smalle gård i et område.

Københavns kommune har netop udpeget 136 af byens træer som »ikoniske«. De må ikke fjernes uden politisk godkendelse. I nabokommunen Frederiksberg kræver det godkendelse, hvis et træ, der er ældre end 25 år, fældes. Samme beskyttelse har almindelige træer i København ikke i dag.

Dette er historien om et træ, der forsvandt.

TRÆER RYGER Det er let at konkludere, at træer koster og at de er i vejen. I øjeblikket kæmpes der om træer flere steder i Europa: I Sheffield i England er bystyret gået i gang med at fælde omkring 6.000 træer ud af byens i alt 36.000 træer. Det har udløst omfattende modstand. Senest har miljøminister Michael Gove har opfordret bystyret til at standse fældningerne. Bystyret har indgået kontrakt med et privat firma om renoveringer af kommunevejene, herunder udskiftning af de gamle træer, der erstattes af unge træer, som er meget billigere at holde. Protester har forsinket arbejdet, så nu risikerer kommunen at skulle betale erstatning til det entreprenørselskab, kontrakten er indgået med. Den engelske by vil fælde en stor del af sine træer som dem i Nether Edge. I Polen har en ændring af miliølovene åbnet for, at grundejere frit kan fælde træer på deres jord. Der stilles ikke krav om, at der skal plantes nyt. Det har medført, at træer i stort tal er fjernet fra byer og private jorder. Samtidig har regeringen trods international kritik og et forbud fra EU åbnet for storstilet udnyttelse af Bialowieza-skoven, Europas største urskov. I protest mod fældningerne har Greenpeace dumpet flis foran det polske parlament. Vis mere

Den begynder i en baggård bag Kvickly på Nørrebro. Klemt inde mellem butikken, daginstitutionen Cismofytten og boligblokkene i Søllerødgade, Heinesgade og Nørrebrogade ligger en ganske lille baggård, adskilt af et trådhegn fra smøgen ved siden af Kvicklys murstensudvidelse til forretningen. Smøgen er smal og bruges ikke til ret meget andet end en flugtvej fra daginstitutionen, nogle parkerede cykler og en håndfuld små affaldscontainere.

Foto: Privat/Sandra Høj Et barn følger arbejdet med at save det gamle platantræ ned.

Det var her, platantræet stod den sommerdag i juni. Og det var her, Sandra Høj indledte en hektisk indsats for at undgå, at træet blev fældet.

Den københavnske designer er en af drivkræfterne i netværket Red Byens Træer. Hendes mål er at sikre, at København får en træpolitik, som hindrer unødvendige fældninger af gamle træer i byen - hvad enten de står på offentlig grund eller som i tilfældet med platantræet står på privatejet grund.

Denne morgen fik hun flere henvendelser fra omkringboende, der så gartnerne gør klar til fældningen.

Beboer slog alarm

En af dem er tekstildesigneren Katja Maria Gusa, hvis lejlighed på Nørrebrogade vender ud mod træet. Hun så en af gartnerne være i gang med at skære grene af træet med en motorsav.

»De tager det lige nu«, lød beskeden til Sandra Høj, der skyndte sig ud til baggården.

Høj får fat i sjakbajsen og forsøger at forklare, at det efter hendes mening er vanvittigt at fælde det store og smukke træ.

Han fortæller, at træets rødder er gået ind i en kloak og at det derfor må væk. Hun mener, at det må kunne lade sig gøre at finde en anden løsning end at fælde den gamle kæmpe.

Svaret er ifølge Sandra Høj klart: »Hvis du vil betale for at forsinke arbejdet, så stopper vi. Ellers fortsætter vi«.

Hun indvilliger i at betale i håb om at købe tid. Træet må kunne reddes, mener hun.

Håbede på en sidste øjebliks-redning

Det viser sig da også, at det ikke er nødvendigt at fjerne platanen af hensyn til det beskadigede kloakrør: En vvs'er fortæller hende, at den beskadigede kloak kan repareres, uden at det hele skal graves op.

»Der er en anden mulighed. Den er meget lidt invasiv. Man fræser rødderne væk indefra og forer kloakken. Det vil i værste fald koste 47.000 kroner plus moms«, får hun at vide.

Metoden, den såkaldte strømpeforing, er ganske almindelig i vedligeholdelsen af kloakker. Den er billig og hurtig i forhold til den gamle metode, hvor der skulle graves ned til de beskadigede rørstykker i undergrunden. I stedet støbes et nyt rør inde i det gamle rør.

Vores beskyttelse af gamle træer er svag. Vores mål må være at få rettet op på beskyttelsen, så det her aldrig sker igen. Sandra Høj

Men skal træet reddes, er det noget, hun må aftale med firmaet bag byggerierne.

Foto: Privat/Sandra Høj Platanen på Nørrebro beskæres inden fældningen.

Hun sender det en email med emnelinjen 'En bøn for den gamle platan'.

»Jeg ved ikke hvor mange udgifter I har påregnet ved udskiftning af rør? Fældningen alene står i 22.000 kroner. Ved en eventuel difference vil vi gerne kæmpe for at rejse midlerne til det sidste. Det må ikke være penge der står i vejen for en løsning, der gør, at det gamle træ overlever«, skriver hun.

»Værdien af sådan et smukt, gammelt træ er målbar i alle henseender. Og umulig at genskabe på under 100 år«.

Hun får ifølge sin beretning om forløbet aldrig noget svar tilbage i indboksen. Det er hun skuffet og fortørnet over: »De bor slet ikke i nærheden af det her«, siger hun om de ansvarlige for, at det gamle træ blev fjernet.

Det næste, hun hører, er det spørgsmål, hun får otte-ti dage senere: »Hvor skal jeg sende regningen hen?«. Hun får lov at betale for den forsinkede træfældning.

Kommune og grundejere bør forstå, hvor meget et træ er værd

I dag er det skyggefulde træ borte. En lille bar plet i jorden langs smøgen vidner om det træ, der i et par generationer havde stået på stedet.

Sandra Høj efterlyser nu en større forståelse fra Københavns Kommunes side og fra private grundejere. De gamle træer, der står i byen, er gavnlige. De forskønner byen, og de er vigtige for klimaet - især i fremtiden med større risiko for skybrud. Her kan træer tilbageholde store mængder af regnvand, der ellers vil ende i kloakkerne.

Derfor er det så afgørende at lade træer få lov at blive stående i byerne, mener hun.

»Vores beskyttelse af gamle træer er svag. Vores mål må være at få rettet op på beskyttelsen, så det her aldrig sker igen«, siger hun.

Planlæggere og andre begynder at forstå, at træer skal betragtes som en grundlæggende infrastruktur lige som veje, elnet og kloakker. Anders Busse Nielsen

I nabokommunen Frederiksberg har kommunen gennem lokalplaner forbudt, at private fælder træer på egen grund, hvis træerne er over 25 år gamle. Sådan en bestemmelse har København ikke indført i den træpolitik, kommunen indførte sidste år. Dermed er der ingen mulighed for at gribe ind over for grundejere, der fælder træer på privat grund.

Træpolitikkens førende princip lyder ellers: »Eksisterende træer i København skal som hovedregel bevares«.

Men reglerne er for svage, når det gælder om at sikre, at træer ikke fældes efter forgodtbefindende. Det er umuligt for borgere og frivillige kræfter fra netværk som Red Byens Træer at forsøge at gøre noget, hver gang en motorsav startes i København.