Det stinker: Københavns Kommune kæmper med, at 90.000 liter vand fordamper hver time fra søerne For meget vand fordamper fra søerne i København og gør, at der lugter grimt. En vanskelig opgave, forklarer Københavns Kommune.

Gamle jernrør, toppen af træpæle og rådden lugt. Det kan borgerne i København opleve, når de for tiden går en tur forbi Københavns Indre Søer.

Vandstanden er »lav« i søerne på grund af det varme vejr. Normalt pumper kommunen vand til søerne fra Harrestrup Å, men det er ikke muligt i år, fordi åen ligesom søerne er ramt af tørke.

Det forklarer enhedschef i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, Jakob Hjuler Tamsmark, i et skriftligt svar til Politiken.

»Som situationen er lige nu, så fordamper der ifølge vores beregninger omkring 90.000 liter vand i timen fra Søerne. De fortsat faldende vandstande og varmen betyder, at der er rigtig gode kår for trådalger - især langs kanterne. Og når trådalgerne går i forrådnelse, lugter det grimt. Vi forsøger at fjerne dem løbende, men det er en vanskelig opgave, da de stort set kommer igen, lige så hurtigt som vi fjerner dem«, skriver han.

Skete også i 1992

I København har der før været en lignende periode, hvor der var varmt vejr og ingen regn. Det var i 1992, hvor bredderne var så blottet, at toppen af træpælene og de gamle jernrør dukkede op i overfladen.

Her kan du se forskellen på, hvor lav vandstanden var i 1992 og er i år:

Søerne består af Sankt Jørgens Sø, Peblinge Sø og Sortedams Sø. I de sidste to søer er vandstanden lige nu så lav, at den mudrede søbund flere steder er blottet, forklarer Jakob Hjuler Tamsmark.

»Når solen skinner på den blottede søbund, lugter det også. Fuglene i området er desuden rigtig glade for at opholde sig på den fritlagte bund, og deres efterladenskaber bidrager muligvis også til den dårlige lugt«, skriver han.

Siden maj, hvor tørken begyndte at påvirke vandsstanden i søerne, er den faldet med 32 centimeter. Københavns Kommunen oplyser, at der »på nuværende tidspunkt« ikke er udsigt til, at søerne tørrer helt ud.

Hvis kommunen forudsætter, at der kommer ingen regn, og at det varme vejr fortsætter sommeren ud - til udgangen af august - ender søerne med at have mistet 51 centimeter vand. Det betyder, at dybderne i søerne ikke tørrer ud, mens bredderne derimod vil være tørre.