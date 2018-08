Nørrebro mister enestående bygningskultur: Endnu et historisk bymiljø fjernes Stadig flere ældre bygninger i København rives ned. Senest to bygninger på Nørrebro. Nu vil Enhedslisten diskutere alternativer til nedrivning.

Det skal være slut med at sende bulldozerne ind mod historiske københavnerbygninger.

Det mener Enhedslisten, der nu vil have de øvrige partier i Borgerrepræsentationen med på en indsats for at undgå, at flere af de gamle bygninger og bygningsmiljøer ødelægges for at gøre plads til flere højhuse og boligblokke.

Det er senest sket med Slagtergårdene på Vesterbro, som er borte. Og det sker med to bygninger på ejendommen Rådmandsgade 34, som er et overlevende stykke arbejder- og byhistorie på Nørrebro. Et lille flertal i København Kommune besluttede mandag at nedrive bygningerne på Nørrebro efter en behandling i Teknik- og Miljøudvalget.

Det har fået Ulrik Kohl, der sidder i udvalget for Enhedslisten, til at skrive på sin Twitter-profil: »Tak til SF, Å og DF for i dag sammen med Ø at kæmpe for det bevaringsværdige baggårdsmiljø«, mens han beklager, at med Socialdemokraternes stemmer blev der med »1 stemmes flertal vedtaget endnu en nedrivning af Københavns kulturarv«.

Tak til SF, Å og DF for i dag sammen med Ø at kæmpe for det bevaringsværdige baggårdsmiljø omkring Astrid Noacks atelier i #København. Desværre fik ⁦@Spolitik⁩ med 1 stemmes flertal vedtaget endnu en nedrivning af Københavns kulturarv #dkpol #kbhpol pic.twitter.com/xee2ANGtaD — Ulrik Kohl (@UlrikKohl) 13. august 2018

Tvivl om beslutningerne

Flere partier tager afstand fra nedrivningerne.

De radikale mener ikke, at beslutningerne altid træffes på et fuldt oplyst grundlag. Og SF savner en forståelse for de historiske bymiljøer.

»De her sager fylder rigtigt meget i københavnernes bevidsthed. De er sager, hvor vi borgerrepræsentanter bliver udfordret på, hvad det er for en byudvikling, vi vil have. Vi har haft en del besynderlige sager. Så det vil være rart med nogle retningslinjer i stedet for at hoppe fra tue til tue«, siger de radikales Mette Annelie Rasmussen om beslutningerne.

Hun illustrerer problemerne med forslaget om at tillade en nedrivning af bygninger på Rådmandsgade 34-grunden.

»Vi har brug for flere informationer om det. Den er mangelfuldt belyst. Har vi udtømt alle muligheder for at finde en løsning?«, spørger hun.

København skal bevare sin egenart som en by, hvor man stadig kan se og mærke byens historie. Ninna Hedeager

SF har tidligere på sommeren kritiseret byggepolitikken, der efter partiets mening ikke tager det nødvendige hensyn til de kulturhistoriske værdier i det, der rages ned.

EL: Der skal bevarende lokalplaner til

Den hårde kurs mod byens historie kan ikke blive ved, forklarer Ninna Hedeager (EL), der er teknik- og miljøborgmester. Hendes parti står bag forslaget til borgerrepræsentanterne om at forsøge at standse nedrivninger af bygninger, der er bevaringsværdige eller værdifulde, fordi de hører til i fortællingen om det København, der var.

»København skal bevare sin egenart som en by, hvor man stadig kan se og mærke byens historie«, lyder begrundelsen fra Enhedslisten.

Forslaget lægger op til, at der fremover ses på mulighederne for at lave bevarende lokalplaner, der kan sikre, at byens historie ikke slettes uden videre.

»Vi har på det seneste set eksempler på, at noget, der er særegent og kendetegnende for København, får lov at blive revet ned. Selvfølgelig skal vi udvikle vores by, så den ikke bliver et museum. Men man kan godt bruge byen og indrette den på kulturarvens præmisser«, siger hun med henvisning til, at man i blandt andet Carlsbergbyen indretter kontorer i bevaringsværdige gamle lagerbygninger.

»Slagtergårdene var en kamp, vi tabte med et mandat. Det var noget helt enestående, som Fredningsnævnet udtalte var unikt«, siger borgmesteren.

Problemet med Slagtergårdene var, at nok var stedet bevaringsværdigt, men loven gør det ikke muligt at frede en samling af ejendomme, kun de enkelte ejendomme.