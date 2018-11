Med et digitalt abonement får du fuld adgang til hele politiken.dk, alle nyhedsbreve og e-avisen leveret hver aften.

Tak for din tilmelding!

DSB-ansatte gik, alle S-tog stoppede, og håndværkere spærrede trafikeret gade ved Hovedbanegården Alle S-tog i København holdt stille i næsten to timer fredag morgen. Det skyldes ifølge DSB et fagligt møde blandt lokomotivførerne. De støttes af håndværkere, der i en halv times tid blokerede vejen ud for Hovedbanegården.

Alle S-tog i København holdt stille fredag morgen. Det skyldes ifølge DSB et fagligt møde blandt lokomotivførere, skriver Ritzau. Samtidig afspærrede bl.a. stilladsarbejdere Bernstorffsgade ved Hovedbanegården og blokerede trafikken i området i en halv times tid. De stillede blandt andet håndværkerbiler på tværs af gaden i sympati med DSB’s ansatte - en aktion, der udløste kaos for bilister og buspassagerer midt i myldretidstrafikken. Det hele begyndte, da S-togene holdt op med at køre omkring klokken 7.00. Kort før klokken 09.00 begyndte togene så småt atter at køre. Foto: Jens Dresling Håndværkere blokerer Bernstorffsgade ved Hovedbanegården i sympati med lokomotivførerne, der har nedlagt arbejdet for at gå til fagligt møde. Håndværkere blokerer Bernstorffsgade ved Hovedbanegården i sympati med lokomotivførerne, der har nedlagt arbejdet for at gå til fagligt møde. Foto: Jens Dresling Det er fjerde gang i løbet af november, at DSB’s togdrift er forstyrret på grund af arbejdsnedlæggelser blandt lokomotiv- eller togførere. DSB kan ikke sige noget om, hvornår togtrafikken er normaliseret igen. Tidligere har regional- og lyntog været påvirket af arbejdsnedlæggelserne, men de er fredag morgen ikke påvirket af striden, oplyser DSB’s pressevagt. Foto: Jens Dresling Passagerer på Vesterport station i København må se langt efter deres s-tog fredag morgen. De kører ikke, fordi lokomotivførerne ifølge DSB er gået til fagligt møde. Passagerer på Vesterport station i København må se langt efter deres s-tog fredag morgen. De kører ikke, fordi lokomotivførerne ifølge DSB er gået til fagligt møde. Foto: Jens Dresling Foto: Jens Dresling De røde faner vajede under sympatiaktionen. De røde faner vajede under sympatiaktionen. Foto: Jens Dresling Foto: Jens Dresling UREDIGERET WEBPIX Aktivister foran Hovedbanegården under afspærringen af Bernstoffsgade. UREDIGERET WEBPIX Aktivister foran Hovedbanegården under afspærringen af Bernstoffsgade. Foto: Jens Dresling Striden mellem DSB og de ansatte skyldes uenighed om en ny arbejdstidsaftale. Arbejdsretten afgjorde torsdag, at de tre seneste arbejdsnedlæggelser var overenskomststridige. Det betyder, at de lokomotiv- eller togførere, der har nedlagt arbejdet, skal betale en mindre bøde.