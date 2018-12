Kan vi så få ro?: Kommunale 'tyssevagter' skal dæmpe gæsterne i Københavns natteliv, når de larmer for meget

København vil ansætte sine egne natteværter.

Det skal være et særligt tryghedskorps, der skal forsøge at få dæmpet larmen fra byens mange festgængere og dermed skabe mere tålelige forhold for de mennesker, der stadig bor i Indre By.

De skal »motivere til en mere afdæmpet adfærd« og opsøge højtrøstede nattelivsgæster i weekendnætterne, hvor råben og skrigen ifølge beboerne i blandt andet området omkring Sankt Peders Stræde og i Gothersgadeområdet, hvor mængden af beværtninger er høj.

Der er sat 400.000 kroner af til over en tre måneder lang periode at ansætte personale, der skal tysse på byens mere løsslupne berusere og festgæster, der opholder sig på gaderne. De kommunale Natteværter skal også koordinere kontakterne mellem borgerne, politiet og restaurationsbranchen og samarbejede med de støjvagter, kommunen sender ud for at registrere for høj musik og støj fra byens beværtninger.

»Vi har reelle udfordringer med nattelivet i København. Man ønsker en mere tryghedsskabende adfærd. De her natteværter skal opfordre til, at man har en opførsel, som er mere afdæmpet«, forklarer kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde.

Man prøver at nedskalere en konflikt frem for at have mere politi og flere myndigheder. Det her giver en dialogskabende, empatisk tilgang. Franciska Rosenkilde

Personalet i Natteværterne bliver hentet fra forvaltningens service- og vagttjeneste, der vil blive uddannet til opgaven.

»Det er en vigtig pointe, at man prøver at nedskalere en konflikt frem for at have mere politi og flere myndigheder. Det her giver en dialogskabende, empatisk tilgang. Det skal ikke være den enkelte borgers ansvar at få festglade mennesker til at dæmpe sig, men at få nogle trænede natteværter til at gribe situationen an«, tilføjer hun.

Tilsvarende ’tyssevagter’ har ifølge borgmesteren været afprøvet i andre storbyer og på Roskilde Festivalen med stor succes.

Beboere har bedt om hjælp gennem flere år

Baggrunden for projektet er de mangeårige vanskeligheder, indbyggerne i Indre By har haft med et natteliv, der er vokset voldsomt. Det fungerer som et trækplaster for festgæster fra et meget stort opland og giver voldsomme gener med larm fra diskoteker, barer og fra nattegæster, der larmer løs i de smalle stræder.

De københavnske nattelivsgæster vil fra næste år møde tyssevagter, der skal bede dem dæmpe sig, når tonelejet bliver for højt på vandringerne fra det ene værtshus til det næste. Foto: Lasse Kofod

Problemet er, at kommunen kan stille krav til restaurationerne om blandt andet lydsluser og plomberede musikanlæg, der sætter en øvre grænse for højttalernes volumen, men at de mange natbeværtninger har gjort, at gaderne især i weekendnætterne er fyldt med påvirkede og larmende gæster på vej til og fra næste vandhul. Uden for værtshusene er det politiets ansvar at sikre ro og orden.

»Der er enighed om, at særligt ’festen i gaden’ i forbindelse med nattelivet i Indre By medfører gener, som falder mellem de eksisterende instansers ansvarsområder«, fremgår det af den indstilling, som kultur- og fritidsudvalget har vedtaget.

Venstre: Hvor bliver politiet af?

En af dem, der stemte ja, er Venstres Flemming Steen Munch. Det gjorde han, selv om han ser indsatsen som utilstrækkelig og symbolpolitisk.

Hvis de de går hen og tysser på folk og får at vide, at de kan få én på hovedet, hvilken beskyttelse har de så? Flemming Steen Munch

»Jeg synes ikke, at deres jurisdiktion er afklaret. Og der er problemer af arbejdsmiljømæssig karakter. Hvis de de går hen og tysser på folk og får at vide, at de kan få én på hovedet, hvilken beskyttelse har de så?«, spørger borgerrepræsentanten, der har en baggrund i politiet.

Det politi, der er blevet kritiseret af blandt andre teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) for at svigte sin opgave, når det gælder om at være til stede i Indre By og gribe ind over for uro og gadelarm.

»Det er en opgave, politiet gennem mange år ikke har varetaget og som jeg ikke tror, de kommer til at varetage igen. Jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at politiledelsen vil prioritere det. Ledelsen mener tilsyneladende ikke, at man skal varetage den opgave«, mener Flemming Steen Munch.

Beboer tror ikke, at ’tyssevagter’ nytter noget

Hannibal Holt er en af de beboere i Indre By, der må leve med følgerne af festen i gaden. Han er med i Grønnegade Kvarter-sammenslutningen, der samler indbyggerne i området omkring Grønnegade og Gothersgade.

»Kommunens forslag taler om utryghed. Men det er ikke specielt utrygt med larmen. Det er bare anstrengende og voldsomt belastende, når folk råber og skriger og brækker sig over det hele«.