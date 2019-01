Flere københavnske skolebørn med diagnoser fører til millionsparerunde på hovedstadens skoler

Samme tendens i resten af landet

»Det presser hverdagen meget, og den er presset i forvejen i en storby med flere tosprogede med dansk som andetsprog og flere børn med faglige og adfærdsmæssige udfordringer«, siger Lars Sørensen.

I forvejen er lærernormeringen i de københavnske skoler bagud, fastslår han: »På en mindre, tosporet skole i andre af landets større byer vil der typisk være to lærere mere end i København. Så det er ekstra ærgerligt, at man laver sådan en generel besparelse frem for at finde pengene ved at tage et helt område ud«.

Udviklingen i Københavns Kommunes specialundervisning er parallel med den, man ser i resten af landet: I 2012 vedtog Folketinget under den daværende SR-regering en lov om at få flere børn med særlige vanskeligheder ind i den almindelige undervisning. Målet var at få 96 procent af alle elever inkluderet, og det betød i 2-3 år et faldende antal børn i særlige klasser. Men i dag er niveauet for specialundervisning i særlige klasser tilbage på linje med, hvad det var i 2012.

Det er også en landstendens, at stadig flere børn får psykiatriske diagnoser. Fra 2010 til 2017 er tallet steget fra 4 til 9 procent, fremgår det af tal fra Kommunernes Landsforening.