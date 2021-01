I By & Havn frygter de en lille finurlig fætter, der maksimalt kan blive 16 centimeter lang

Den har mørkegrå eller sort ryg, er fyldt med små, hvide vorter på siderne, mens bugen er svovlgul med sorte pletter.

Det er bare et lille dyr. Men en særlig art vandsalamander kan få store konsekvenser for den store plan om at opføre et nyt boligområde ved navn Vejlands Kvarter på Amager Fælled. Efter planen skal anlægsarbejdet så småt gå i gang til maj. Men det risikerer i yderste instans at måtte vente helt indtil 2022.

Det fremgår af en intern e-mailkorrespondance fra By & Havn, der står bag byggeriet af de cirka 2.000 boliger sammen med Pension Danmark. I en aktindsigt kan man læse, hvordan By & Havn i april sidste år gjorde sig overvejelser om, hvordan man kan beskytte den beskyttede dyreart. Det kan ske ved at iværksætte afværgeforanstaltninger i det berørte område eller ved at lave et naturforbedringsprojekt, der skaber bedre forhold for salamanderne et andet sted.

»Jeg tror vi skal regne med, at vi får en klagesag, lige meget hvad vi vælger«, skriver projektleder Lise Palm til sine kolleger i By & Havn.