»De løber fra en klokkeklar aftale«: SF sår tvivl om støtte til byggeri på Amager Fælled

Inden et afgørende møde i Københavns Borgerrepræsentation er der opstået fornyet dramatik om støtten til det omstridte byggeri på Amager Fælled.

I udgangspunktet fremstod det som en formalitet, at et bredt flertal ville stemme for en ny lokalplan, der baner vejen for et nyt boligområde ved navn Vejlands Kvarter. Men nu gør SF det klart, at partiet kun vil stemme for den nye lokalplan på et møde i Borgerrepræsentationen torsdag, hvis der er flertal uden om SF.

»SF kommer ikke til at levere de afgørende mandater til byggeriet på Amager Fælled«, siger sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling.

Dermed føjer SF endnu et kapitel til en sprængfarlig sag. Oprindeligt var det planen at bygge boliger på Strandengen på Amager Fælled. Men i forbindelse med kommunalvalget i 2017 smuldrede støtten på rådhuset på grund af folkelige protester.

Efter valget blev SF, Socialdemokratiet, de radikale, de konservative, Venstre og DF i stedet enige om, at der skulle bygges på et alternativt område ved Vejlands Allé, hvor det blev vurderet, at biodiversiteten var mindre omfangsrig.