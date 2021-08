Få måneder inden valget har Line Barfod fået en gave

Det kan godt være, at landets hovedstad rimer mest på asfalt og stenbro. Men det er et lille dyr med hang til store vandhuller, der i øjeblikket indtager en hovedrolle i det politiske slagsmål i Københavns Kommune.

Tilfældet vil nemlig, at dyrearten stor vandsalamander huserer i et hjørne af det omstridte område på Amager Fælled, hvor By & Havn sammen med PensionDanmark er gået i gang med at opføre et nyt boligkvarter ved navn Fælledby.

Det vidste man godt. Derfor har bygherrerne også forsøgt at tage de nødvendige forholdsregler. Men i juli vurderede Planklagenævnet samt Miljø- og Fødevarenævnet, at de muligvis er utilstrækkelige. Dermed kunne Socialdemokratiet og de andre partier i det brede flertal bag byggeriet på Amager Fælled med dyb ærgrelse notere sig, at debatten er genoplivet.